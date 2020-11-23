العراق يعتقل 9 إرهابيين ومتسلل من سوريا

اعتقلت الأجهزة العراقية، تسعة إرهابيين، وشخص حاول التسلل من سوريا، في محافظتي نينوى شمالي البلاد، والأنبار غربها، فيما دعا زعيم عراقي إلى تكثيف العمليات الاستباقية ضد تنظيم (داعش).وذكرت مديرية الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين في محافظة، وهم من المطلوبين وفق إحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم للتنظيم المتطرف، مبينة أن اثنين منهم عملا في ما يسمى ديوان الجند، فيما عمل ثلاثة فيما يسمى المعسكرات العامة.وأضافت: "أن الإرهابيين اعترفوا باشتراكهم فى عدة عمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات الماضية التي سبقت عمليات التحرير".على صعيد متصل، أفاد اللواء الركن ناصر الغنام قائد عمليات الانبار، في بيان، بأن قواته تمكنت وبعملية أمنية مباغتة من اعتقال مجموعة إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين اغتالت قبل ثلاثة أيام أحد منتسبي المرور في بلدة الكرمة شرقي الانبار.وأوضح أن العملية نفذت من قبل استخبارات الفرقة العاشرة واستخبارات لواء 40 بالتنسيق مع استخبارات لواء 27 في الحشد الشعبي.