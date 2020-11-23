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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يعلن موعد تسلم لقاح كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:11 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن مساء الأحد، أن لقاح شركة "فايزر" ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ربما يصل إلى لبنان في 10 فبراير المقبل.

وقال حسن، في حديث تليفزيوني الليلة إن لبنان سيوقع اتفاقية مع "فايزر" في 10 ديسمبر المقبل وأن التسليم سيكون بحسب الاتفاقية بعد شهرين.

وأوضح أن لقاح "فايزر" هو الأرخص ثمنا وليس له أي عوارض خطيرة.

وكانت شركة "فايزر" وشريكتها "بيونتك" قد قدمت يوم الجمعة الماضي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طلب الحصول على تصريح طارئ لاستخدام لقاح لـ (كوفيد-19) حيث يتوقع أن تتم الموافقة عليه في النصف الأول من ديسمبر المقبل.

وأشار حسن أيضا إلى أن اللقاحات التي حجزها لبنان عبر برنامج "كوفاكس" العالمي للتوزيع العادل للقاح (كوفيد-19) سوف تغطي 20 بالمئة من حاجة البلاد.

وقال: "نتواصل مع المعامل الروسية ومصنعي اللقاحات الصينية لحجز حق القطاع الخاص بالاستثمار".

وذكر أن نسب الإصابات ب(كوفيد-19) في لبنان لا تزال مرتفعة وأن التقييم الحقيقي للاقفال العام الساري منذ أسبوع في البلاد سيكون بعد الأسبوع الثاني من الإقفال.

وقال إنه لايمكن حاليا القول بأن الاقفال العام سيتجدد لكنه أكد أنه لن يكون هناك مستقبلا إقفال للمطار الدولي.

وكان لبنان قد فرض الإغلاق التام لمدة أسبوعين ابتداء من 14 إلى 30 نوفمبر الجاري في إطار مواجهة تفشي الإصابات بـ (كوفيد-19) الذي وضع البلد على عتبة الانهيار الصحي نتيجة بلوغ طاقة المستشفيات الاستيعابية حدها الاقصى.

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