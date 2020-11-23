رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

مؤسس «مايكروسوفت»: البشرية ستواجه جائحة أخرى قريبا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:37 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
وكالات
طباعة
قال بيل جيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، إن البشرية ستواجه جائحة أخرى في المستقبل القريب، لكنه بدا متفائلا بقدرة العالم على مواجهتها بشكل أفضل مقارنة بجائحة كورونا.

وأوضح جيتس، في حديث إذاعي مع الممثلة رشيدة جونز وخبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أن الجائحة القادمة قد تحدث بعد 3 سنوات، مضيفا أن البشر سيكونون محظوظين "إذا تأخرت 20 سنة".

وأعرب عن ثقته في أن العالم سيكون مستعدا بشكل أفضل للجائحة القادمة، مضيفا أن البشرية "لن تكون غبية جدا" بالقدر الذي هي عليه اليوم.

وكان جيتس قال في سبتمبر الماضي إنه يتوقع أن تنتهي جائحة كورونا بحلول 2022.

ويعرف بيل جيتس بأنه مستثمر رئيسي في قطاع الأدوية، وخصص ملايين الدولارات لتطوير 7 لقاحات مختلفة ضد "كوفيد-19" وحده.

وقال سابقا إن ما بين 70 و80% من سكان العالم ينبغي تطعيمهم ضد الفيروس، قبل أن يأمل أي شخص في عيش حياة طبيعية مرة أخرى.

موضوعات متعلقة

شقيق محمد صلاح يلمح لشفاء «مو» من كورونا (صورة)

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

حريق هائل بأحد المباني في ميدان التحرير

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

الصور

image description

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لإعادة النواب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير لجان انتخابات مجلس النواب

image description

«مياه أسيوط» تنظم برنامجا تدريبيا على السلامة والصحة المهنية

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

الرئيس يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. وصاحبها: «البركة في بنتي»

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تيليجراف: سيطلب من المصابين بكورونا الخضوع لاختبارات يومية لمدة سبعة أيام

وفاة مؤسس «تحدى الثلج» عن 37 عامًا

ميلان يستعيد صدارة الدورى الإيطالى بالفوز على نابولى 3ـ1

فلكي: أبكر وقت لغروب الشمس في السنة الثلاثاء

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

وزير لأوقات الفراغ.. اقتراحات على ماهر لمنع الجلوس على المقاهي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «صاحبك كبر» ديوان العامية الأول لـ إسلام خلف

سميحة أيوب: محمود مرسي رجل عظيم لن يجود الزمان بمثله

بروفات مكثفة للعرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون

أمهات الأدباء 3| علاقة أنيس منصور بوالدته: أنقذته من الموت مرتين