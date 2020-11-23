تعرف على أسعار الجبن اليوم الإثنين

تُعد الجبن من أفضل المواد الغذائية التي لها فوائد عديدة فهي تعمل على امتصاص الحموضة الموجودة بالمعدة، كما تعمل على راحة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية والنفسية، بالإضافة إلى كونها مصدر أساسي للكالسيوم الذي يعمل على حرق الدهون.ويقدم "الدستور" قائمة بأسعار الجبن اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر في الأسواق المصرية، حيث شهدت أسعار الجبن استقرارًا وتراوح سعر كيلو الجبن الأبيض ما بين 38 إلى 53 جنيها، وسجل سعر كيلو الجبنة الرومي القديمة ما بين 80 إلى 100 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو الجبنة الفلمنك المستوردة من 120 إلى 123 جنيها.