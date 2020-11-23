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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبًا.. «صاحبك كبر» ديوان العامية الأول لـ إسلام خلف

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:38 ص
إسلام خلف
إسلام خلف
خالد حماد
طباعة
قريبا عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع يصدر ديوان العامية المعنون بـ"صاحبك كبر" للشاعر الشاب إسلام خلف، والذي يعد العمل الإبداعي الأول له، يأتي الديوان في 108 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن 22 قصيدة.

يقول إسلام خلف ان ديوانه المعنون بـ "صاحبك كبر" تاتي قصائده امتداد للعنوان وشارحه له، وتشتغل على المراحل العمرية التي مررت بها.
من أجواء الديوان
فالح
رابع هزيمة ولسا بتقاوح
رايح لـ"بكره"
بخوف من "امبارح"
عقلك مركز
عكس قلبك.. سارح
مقسوم ما بين الصح
والصالح...
ضرباك حياتك ألف كف وكف
مع كل كف بتاخده تتصالح
ضيعت فرصة شكوتك ف الصمت
بعزقت صدرك ع السجائر الفرط
وفضلت تايه بين(بخاف) و(بعوز)
مش عايزه حظ....
دي كان لازمها حظوظ
بس انت فقري وخطوتك والقبر
حطيت عسل والطعم بيمسّخ
مبدأ يضيع والثاني يترسخ
عجبك كده؟
ادي قلبك اتوسخ
صاحبك كبر
صاحبك كبر

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الثقافة

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