قريبًا.. «صاحبك كبر» ديوان العامية الأول لـ إسلام خلف

قريبا عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع يصدر ديوان العامية المعنون بـ"صاحبك كبر" للشاعر الشاب إسلام خلف، والذي يعد العمل الإبداعي الأول له، يأتي الديوان في 108 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن 22 قصيدة.يقول إسلام خلف ان ديوانه المعنون بـ "صاحبك كبر" تاتي قصائده امتداد للعنوان وشارحه له، وتشتغل على المراحل العمرية التي مررت بها.من أجواء الديوانفالحرابع هزيمة ولسا بتقاوحرايح لـ"بكره"بخوف من "امبارح"عقلك مركزعكس قلبك.. سارحمقسوم ما بين الصحوالصالح...ضرباك حياتك ألف كف وكفمع كل كف بتاخده تتصالحضيعت فرصة شكوتك ف الصمتبعزقت صدرك ع السجائر الفرطوفضلت تايه بين(بخاف) و(بعوز)مش عايزه حظ....دي كان لازمها حظوظبس انت فقري وخطوتك والقبرحطيت عسل والطعم بيمسّخمبدأ يضيع والثاني يترسخعجبك كده؟ادي قلبك اتوسخ