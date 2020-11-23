الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ184 ألف إصابة خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 184.591 إصابة مؤكدة و1.476 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 12.028.081 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 255.076 حالة وفاة.