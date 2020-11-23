إجمالى إصابات كورونا فى تونس تتخطى 88 ألف

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و69 حالة وفاة.وأوضحت الصحة التونسية، في بيان الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 88 ألفا و711 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و821 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.