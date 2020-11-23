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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: جميع الاحتمالات مطروحة مع إيران

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:10 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن "جميع الاحتمالات مطروحة على الطاولة في الملف الإيراني".

وفي مقابلة مع صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية: "العقوبات الأمريكية على إيران كان لها تأثير على قدرة الإيرانيين.. كل الإمكانيات ما زالت مطروحة على الطاولة في الملف الإيراني".

واعتبر أن "العقوبات التي فرضت على طهران ساهمت بتمرير رسالة واضحة في الشرق الأوسط، كما ساهمت بإبرام اتفاقيات السلام التي أدت إلى عزل إيران أكثر".

وأضاف أن "على دول الشرق الأوسط أن تفهم أن إسرائيل هي جزء من الحل في المنطقة، وأن اتفاقيات "أبراهام" هي السبيل لذلك".

وشدد على أن "سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت الأفضل، وأدت إلى أن يكون الشرق الأوسط آمنا أكثر، خصوصا تجاه إسرائيل".

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