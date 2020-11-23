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فن

مى سليم تكشف شخصية «ورد» من كواليس «ضربة معلم» (صورة)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:44 ص
مى سليم
مى سليم
منار إبراهيم
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تواصل الفنانة مي سليم تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ضربة معلم"، بالتزامن مع عرضه عبر شاشة cbc، والذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رجب.

وشاركت "مي" بصورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" من داخل كواليس العمل برفقة الفنان محمد رجب، كاشفة عن شخصيتهما قائلة: "ورد ورجب من ضربة معلم".

تدور أحداث مسلسل "ضربة معلم" فى إطار شعبى تتخلله الدراما الاجتماعية والعديد من مشاهد الأكشن، حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والمشكلات التى تواجه الشباب فى المجتمع، ويتم تسليط الضوء عليها من خلال بطل العمل محمد رجب، الذى يجسد دور شاب يعانى من الفقر ويعيش فى حارة شعبية ويعمل فى البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراع ما، ثم تنقلب حياته رأسا على عقب إلى أن يصل إلى درجة من الثراء.

وتقوم قناة cbc بعرض العمل 6 مرات عبر قناة cbc العامة وcbc بشكل حصرى ويوميا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يتم إعادته فى الساعة الثانية عشر ظهرًا وفى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، بينما تقوم قناة cbc دراما بعرض المسلسل الساعة الحادية عشر مساءً، وتتم إعادة عرضه فى موعدين مختلفين الساعة الخامسة صباحًا والساعة الثانية بعد منتصف الليل.
مى سليم
مى سليم

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