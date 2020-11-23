السودان: لن نغلق حدودنا أمام لاجئى إقليم تيجراى

أكد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق الركن محمد عثمان، أن القوات المسلحة لن تغلق الحدود أمام جائع أو متضرر من الحرب الدائرة في إقليم تيجراي الإثيوبي قرب حدود السودان الشرقية.وأضاف «عثمان»، أن قوات الجيش منتشرة على طول الحدود مع إثيوبيا، وتعمل على تأمينها مع استمرار تدفق اللاجئين.وأكد خلال زيارة إلى منطقة حدودية، أن السودان لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع في إثيوبيا، وقال: «لن نغلق حدودنا أمام أي جائع أو متضرر من الحرب، ولن نفتح حدودنا لاستقبال أي من القوات التي تمثل أطراف الحرب في إثيوبيا».تأتي تصريحات المسؤول في الجيش السوداني، بالتزامن مع ازدياد معدل وصول اللاجئين من الحرب في إثيوبيا هربًا من المعارك المتصاعدة في إقليم تيجراي، وإعلان الجيش الإثيوبي بقرب الهجوم على عاصمة الإقليم.ووصل إلى داخل حدود السودان نحو 30 ألفًا من اللاجئين في ظل ظروف صعبة، مع توقعات للأمم المتحدة بوصول أعداد الفارين من الحرب إلى أكثر من 200 ألف.