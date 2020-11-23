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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«وش شؤم».. قاتل ابنته بقنا يبرر جريمة تعذيبها حتى فارقت الحياة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:45 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
قنا: إسلام البكري
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، القبض على المتهم بقتل ابنته في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم في الواقعة والدها أحمد.ع.ف، 57 عامًا، قام بتكبيلها لمدة 3 أشهر، والتعدي عليها بالضرب المبرح، حتى فارقت الحياة اليوم، إثر إصابتها بعصا.

واعترفت زوجة المتهم وابنتيه بقيام والد المجني عليها بالتعدي عليها بالضرب منذ 3 أشهر، حتى فارقت الحياة.

كما اعترف المتهم بعد ضبطه، أن ابنته المجني عليها، "وش شؤم"، معللًا ذلك بأنها توأم مع ابنه الذي مات منذ عام محروقًا في بورسعيد، ولذلك اعتبرها "وش شؤم"، وقام بالتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بمصرع إيمان. ا.ع، وتبلغ من العمر 20 عامًا، بقرية البراغيت، التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

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