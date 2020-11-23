ضبط المتهم بقتل ابنته وبدء التحقيقات معه فى قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، القبض على المتهم بقتل ابنته في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بإلقاء القبض على أحمد.ع.ف، 57 عامًا، وذلك لاتهامه بقتل ابنته "إيمان" البالغة من العمر 20 عاما داخل منزلهم بقرية البراغيث التابعة لمركز أبوتشت شمالي المحافظة.وفي سياق متصل، بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، ورجال المباحث الجنائية، في إجراء التحقيقات اللازمة مع المتهم عقب تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.