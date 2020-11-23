كشف لغز اختفاء فتاة فى المنيا

على خلفية ما تم تداوله بشأن الإدعاء باختطاف (طالبة – بإحدى الكليات بمحافظة المنيا) عقب خروجها من محل إقامتها بإحدى الشقق المستأجرة رفقة عدد من زميلاتها بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة متوجهة لكليتها.بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 نوفمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة المنيا الجديدة من والد الطالبة المشار إليها بتغيب كريمته، وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن وجود خلافات سابقة بين المتغيبة ووالدها لسوء معاملته لها.وبتحديد مكان تواجدها بمحافظة الدقهلية تم ضبطها، وتبين ارتباطها عاطفيًا بأحد الأشخاص وهو ما يؤكد عدم صحة المزاعم التى تم تداولها بشأن اختطافها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.