سعر اليورو اليوم الإثنين 23-11-2020 بالبنوك المصرية

تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.64 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.58 جنيه.



سعر اليورو اليوم





وفي بنك مصر إيران ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل لشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.64 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.64 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 1864 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.64 جنيه.



أسعار اليورو اليوم





وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.66 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.65 جنيه.



وواصل سعر اليورو ارتفاعه ليسجل في بنك التنمية الصناعية للشراء 17.47 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي بنك مصر ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.65 جنيه.

يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الإثنين 23-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.محليًا، تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي اليوناني وبنك كريدي أجريكول، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي.سعر اليورو فى البنوك اليوم الإثنين 23-11-2020