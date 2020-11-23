سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 23-11-2020 فى البنوك المصرية

يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 23-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:عالميا، اختتمت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع كافة مؤشراتها خلال تعاملات أول الأسبوع الجاري، ليسجل مؤشر السوق العام 13.6 نقطة ليبلغ مستوى 5540.57نقطة بنسبة صعود بلغت 0.25%.كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 12.4 نقطة ليبلغ مستوى 4364.69نقطة بنسبة صعود بلغت 0.29 % من خلال كمية أسهم بلغت 62.3 مليون سهم تمت عبر 3065 صفقة نقدية بقيمة 6.1 ملايين دينار.وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد وبنك عودة، مقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي.سعر الدينار الكويتي اليومارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 47.21 جنيه وللبيع 51.34، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.40 جنيه وللبيع 51.38، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.15 جنيه وللبيع 51.38، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.29 جنيه وللبيع 51.35، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.32 جنيه وللبيع 51.39.سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 23-11-2020 في البنوك المصريةكما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.37، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 50.95 جنيه وللبيع 51.39، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.36، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.36، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.02 جنيه وللبيع 51.36.أسعار الدينار الكويتيوفي بنك الإسكندرية تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.32 جنيه وللبيع 51.31، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 48.31 جنيه وللبيع 51.24، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل سعر الدينار الكويتي للشراء 47.47 جنيه وللبيع 51.00، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.38، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 47.79 جنيه وللبيع 51.34.