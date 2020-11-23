رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 23-11-2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:18 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
طباعة
يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 23-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

عالميا، اختتمت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع كافة مؤشراتها خلال تعاملات أول الأسبوع الجاري، ليسجل مؤشر السوق العام 13.6 نقطة ليبلغ مستوى 5540.57نقطة بنسبة صعود بلغت 0.25%.
كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 12.4 نقطة ليبلغ مستوى 4364.69نقطة بنسبة صعود بلغت 0.29 % من خلال كمية أسهم بلغت 62.3 مليون سهم تمت عبر 3065 صفقة نقدية بقيمة 6.1 ملايين دينار.

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد وبنك عودة، مقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي.

سعر الدينار الكويتي اليوم
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 47.21 جنيه وللبيع 51.34، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.40 جنيه وللبيع 51.38، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.15 جنيه وللبيع 51.38، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.29 جنيه وللبيع 51.35، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.32 جنيه وللبيع 51.39.

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 23-11-2020 في البنوك المصرية
كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.37، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 50.95 جنيه وللبيع 51.39، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.36، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.36، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.02 جنيه وللبيع 51.36.

أسعار الدينار الكويتي
وفي بنك الإسكندرية تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.32 جنيه وللبيع 51.31، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 48.31 جنيه وللبيع 51.24، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل سعر الدينار الكويتي للشراء 47.47 جنيه وللبيع 51.00، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.38، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 47.79 جنيه وللبيع 51.34.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. وصاحبها: «البركة في بنتي»

الباز لـ«المصريين»: صوتك مسؤولية امنحه لمن يستحق

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

الصور

image description

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لإعادة النواب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير لجان انتخابات مجلس النواب

image description

«مياه أسيوط» تنظم برنامجا تدريبيا على السلامة والصحة المهنية

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

الرئيس يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. وصاحبها: «البركة في بنتي»

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

خطر جديد يهدد النظام الصحى فى غزة

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الإثنين 23-11-2020

الإمارات تطلق حملة لكشف أكاذيب داعش «أونلاين»

تيليجراف: سيطلب من المصابين بكورونا الخضوع لاختبارات يومية لمدة سبعة أيام

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

وزير لأوقات الفراغ.. اقتراحات على ماهر لمنع الجلوس على المقاهي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «صاحبك كبر» ديوان العامية الأول لـ إسلام خلف

سميحة أيوب: محمود مرسي رجل عظيم لن يجود الزمان بمثله

بروفات مكثفة للعرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون

أمهات الأدباء 3| علاقة أنيس منصور بوالدته: أنقذته من الموت مرتين