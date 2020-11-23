أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 23-11-2020

يقدم لكم موقع « الدستور » في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الإثنين 23 -11-2020، أسعار الذهب في مصر، وفقًا للتحديثات الأخيرة في بورصة المعادن العالمية خلال التعاملات الصباحية اليوم.على المستوى المحلي، تشهد أسعار الذهب اليوم استقرارًا ملحوظًا لجميع الأعيرة، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر 815 جنيهات للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.أما على المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في التعاملات الفورية في البورصات الآسيوية بأكثر من 0.5 % لتصل إلى 1962 دولارًا للأوقية.سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 699 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 815 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 931 جنيهًا.يشار إلى أن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، سجلت ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بنحو 76% مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وتتأثر أسعار الذهب بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.وتتعرض جاذبية المعدن الأصفر لضغوط من تجارب واعدة للقاح لكوفيد-19 وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهي برامج قروض طارئة.ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.