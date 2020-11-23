10 طرق للتخلص من المخلفات الطبية والنفايات الخطرة

أعلنت عدة دول بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، ما دفعها لاتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، حفاظًا على سلامة المواطنين وصحتهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة استخدام أدوات الوقاية مما زاد عدد النفايات الخطرة.وتستعرض «الدستور» الطرق السليمة للتخلص الأمن من المخلفات الطبية.1- التخزين2- الجمع3- الخفض4- النقل المرحلي5- إعادة التدوير6- استخدامات أخرى7- الكمر الهوائي أو التكمير8- الحرق9- المقلب10- الطمر في مدفن صحي