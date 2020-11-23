10 طرق للتخلص من المخلفات الطبية والنفايات الخطرة
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
أريج الجيارطباعة
أعلنت عدة دول بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، ما دفعها لاتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، حفاظًا على سلامة المواطنين وصحتهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة استخدام أدوات الوقاية مما زاد عدد النفايات الخطرة.
وتستعرض «الدستور» الطرق السليمة للتخلص الأمن من المخلفات الطبية.
1- التخزين
2- الجمع
3- الخفض
4- النقل المرحلي
5- إعادة التدوير
6- استخدامات أخرى
7- الكمر الهوائي أو التكمير
8- الحرق
9- المقلب
10- الطمر في مدفن صحي
وتستعرض «الدستور» الطرق السليمة للتخلص الأمن من المخلفات الطبية.
1- التخزين
2- الجمع
3- الخفض
4- النقل المرحلي
5- إعادة التدوير
6- استخدامات أخرى
7- الكمر الهوائي أو التكمير
8- الحرق
9- المقلب
10- الطمر في مدفن صحي