«كاف» يوافق على حضور جماهيري لنهائي دوري أبطال إفريقيا

قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، إن الاتحاد الأفريقى أبدى موافقة على الحضور الجماهيرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، على أن يكون من 5 إلى 10 آلاف متفرج، بشرط الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، "ونحن فى انتظار موافقة الأمن المصرى".وأكد فضل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيف زاهر، عبر برنامج " ملعب أون تايم " المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، أن مسحة كورونا لمباراة النهائى الأفريقى ستكون يوم الأربعاء المقبل، لافتًا إلى أن دوره كمنسق عام لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا تنظيمى و إدارى فقط.وعلى جانب آخر، أكد فضل، أنه سيتم الإعلان عن الشعار الجديد للدورى المصرى غدًا فى قرعة الموسم الجديد.