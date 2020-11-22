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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«كاف» يوافق على حضور جماهيري لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:50 م
محمد فضل
محمد فضل
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قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، إن الاتحاد الأفريقى أبدى موافقة على الحضور الجماهيرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، على أن يكون من 5 إلى 10 آلاف متفرج، بشرط الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، "ونحن فى انتظار موافقة الأمن المصرى".


وأكد فضل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيف زاهر، عبر برنامج " ملعب أون تايم " المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، أن مسحة كورونا لمباراة النهائى الأفريقى ستكون يوم الأربعاء المقبل، لافتًا إلى أن دوره كمنسق عام لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا تنظيمى و إدارى فقط.

وعلى جانب آخر، أكد فضل، أنه سيتم الإعلان عن الشعار الجديد للدورى المصرى غدًا فى قرعة الموسم الجديد.

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