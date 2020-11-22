«كاف» يوافق على حضور جماهيري لنهائي دوري أبطال إفريقيا
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:50 م
قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، إن الاتحاد الأفريقى أبدى موافقة على الحضور الجماهيرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، على أن يكون من 5 إلى 10 آلاف متفرج، بشرط الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، "ونحن فى انتظار موافقة الأمن المصرى".
وأكد فضل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيف زاهر، عبر برنامج " ملعب أون تايم " المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، أن مسحة كورونا لمباراة النهائى الأفريقى ستكون يوم الأربعاء المقبل، لافتًا إلى أن دوره كمنسق عام لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا تنظيمى و إدارى فقط.
وعلى جانب آخر، أكد فضل، أنه سيتم الإعلان عن الشعار الجديد للدورى المصرى غدًا فى قرعة الموسم الجديد.
وأكد فضل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيف زاهر، عبر برنامج " ملعب أون تايم " المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، أن مسحة كورونا لمباراة النهائى الأفريقى ستكون يوم الأربعاء المقبل، لافتًا إلى أن دوره كمنسق عام لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا تنظيمى و إدارى فقط.
وعلى جانب آخر، أكد فضل، أنه سيتم الإعلان عن الشعار الجديد للدورى المصرى غدًا فى قرعة الموسم الجديد.