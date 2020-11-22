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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

عروس البحر تغرق في المطر.. الإسكندرية تواجه «باقي المكنسة» ليلا (صور)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:44 م
عروس البحر تغرق
عروس البحر تغرق
هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على شرق ووسط المدينة الساحلية، بالتزامن مع نوة باقي المكنسة والطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة.

وتعرض شرق ووسط المحافظة بمناطق سيدي بشر والعصافرة، وباكوس وفلمنج، وستانلي وطريق الكورنيش لأمطار متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض في درجة الحرارة، ونشاط في حركة الرياح.

وكانت قد تعرضت المحافظة لأمطار غزيرة تصل للسيول في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي واستمرت على مدار اليوم، مما أدى لغرق شوارع وميادين المحافظة.

ودفعت هيئة الصرف الصحي بسيارات لشفط ونزح المياه، بجميع الأماكن والبؤر الساخنة، بسبب كمية الأمطار التي اجتاحت الإسكندرية على مدار لساعات متواصلة، وفاقت القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي.

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر الخميس تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.
عروس البحر تغرق في المطر.. الإسكندرية تواجه «باقي المكنسة» ليلا (صور)
عروس البحر تغرق في المطر.. الإسكندرية تواجه «باقي المكنسة» ليلا (صور)
عروس البحر تغرق في المطر.. الإسكندرية تواجه «باقي المكنسة» ليلا (صور)
عروس البحر تغرق في المطر.. الإسكندرية تواجه «باقي المكنسة» ليلا (صور)
عروس البحر تغرق في المطر.. الإسكندرية تواجه «باقي المكنسة» ليلا (صور)
عروس البحر تغرق في المطر.. الإسكندرية تواجه «باقي المكنسة» ليلا (صور)

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