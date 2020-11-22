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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان يسجل 4 وفيات و213 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:42 م
السودان كورونا
السودان كورونا
محمد عمر
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة وتعافي 1045 آخرين من الوباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان مساء اليوم إن إجمالي الاصابات منذ بداية الجائحة وصل إلى 16052 حالة متضمنة 1197 وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 9737 حالة.

ونعت وزارة الصحة السودانية في وقت سابق اليوم من أسمتهم الجنود المجهولين الذين يقفون حائط صد أمام كورونا، معلنة وفاة 7 أطباء اليوم في عموم مستشفيات السودان إثر إصابتهم بكورونا.

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