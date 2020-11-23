سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 23-11-2020

يرصد لكم موقع « الدستور » في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، اليوم الإثنين 23-11-2020.ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.محليًا، يواصل الريال السعودي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.سعر الريال السعودى اليوم الإثنين23 -11-2020سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع وبلغ فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية، 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.وتداول سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وعرض البنك المصري الخليجي الريال السعودي عند 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول في بنك العربي الأفريقي، عند 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.جدير بالذكر أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».