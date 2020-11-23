كيف يساهم قانون غلق المحال التجارية فى ضبط حياة المصريين؟

أصدرت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التنمية المحلية، قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، وتتضمن غلق المحال والمولات التجارية 10 مساء شتاء، و11 صيفا، على أن يكون فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 5 فجرا حتى 12 منتصف الليل شتاء و1 صباحا صيفا، وغلق الورش 6 مساء شتاء و7 صيفا.وأوضحت الحكومة أن هذا القرار ليس إجراء ضمن إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا وإنما سيمتد حتى بعد انتهاء الجائحة، لافتة إلى أن القرار يساهم في تنظيم أوقات العمل وتنظيم حياة المواطنين وتنشيط عملها في الصباح الباكر.وأكدت الحكومة على أن المواطن سيتقبل تنظيم فتح المحلات التجارية لأنها تهدف لتنظيم الوقت واستغلال وقت الصباح في فتح المحلات، حيث إن تطبيق القرار سيكون له مردود وفوائد كبيرة جدًا على الناحية الاقتصادية، حيث يساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام في الشارع المصري، ويحافظ على سمعة مصر عند السائح، بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحلات وإغلاقها.وأضافت أن القرار يساعد على توفير الطاقة وإتاحة الفرصة للتنظيف وإمكانية رصف وتمهيد الطرق وعمل صيانة للبنية التحتية، فضلا عن أن الغلق المنظم يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب، وفوق كل ذلك استثمار وقت المواطن وصحته من أجل العمل والإنتاج، بدلا من عشوائية الوقت المطبقة حاليا التي تتسبب في خسائر عديدة، كما أن تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية سيقضي على عشوائية التجارة التي تشهدها الأسواق المصرية، حيث جاء هذا القرار بعد دراسة كاملة مع الغرف التجارية والصناعية، فالحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحلات مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خصوصًا في فصل الصيف.هذا وقد كشفت الحكومة عن الفئات والقطاعات المستثناة من مواعيد غلق المحلات والمطاعم، حيث أكدت إن محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات مستثناة من كل مواعيد الإغلاق؛ لأنها مرتبطة بأنشطة مستمرة، فضلاَ عن الأماكن السياحية التي صدر لها ترخيص سياحي لها مواعيد للإغلاق مختلفة تصدر من وزير السياحة والآثار، كما أن المحال التجارية تغلق في الـ 11 مساء في الصيف والعاشرة مساء في الشتاء، وتطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل.وفِي هذا الشأن أكد الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي، أن تحديد مواعيد محددة لغلق وفتح المحال التجارية لن يؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي كما يروج البعض، بدليل تمتع الاقتصاد المصري بمعدل نمو ثابت ومؤشر جيد في التحسن على مستوى العالم في ظل فيروس كورونا بسبب تحول النشاط التجاري إلى "الأونلاين"، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار السوق والاقتصاد المصري.ويضيف "عبدالله" أن النشاط التجاري في مصر يتميز بسرعة التكيف مع الأمور الطارئة على السوق المحلي والعالمي، حيث انتعشت التجارة الإلكترونية في أوقات الحظر الكامل بسبب الفيروس في المرحلة الأولى، كما اقترح إنشاء الدولة لتطبيق يضم جميع المحال التجارية وربط منظومة الدفع من خلال كارت ميزة لتفعيل التحول الرقمي المنشود وذلك من خلال المجلس القومي للمدفوعات الذي يهدف في الأساس لإلغاء "الكاش".ونص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.