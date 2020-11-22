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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

29 نوفمبر.. المنشد وائل الفشنى فى سهرة فنية بـ«أوبرا الإسكندرية»

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:28 م
وائل الفشنى
وائل الفشنى
هبه عويضه
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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى الثامنة من مساء الأحد الموافق ٢٩ من نوفمبر على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حفلًا فنيا للمنشد الدينى وائل الفشنى وفرقته الموسيقية.

يشدو خلال الحفل بباقة من أجمل أغانيه التي أثرت في وجدان الجمهور المصرى والعربى من خلال العديد من الحفلات الفنية التي أقيمت على مسارح دار الأوبرا المصرية وغيرها وكذلك مشاركته فى العديد من الحفلات الفنية بدول عربية واجنبية منها واحة الغروب "تتر مسلسل الغروب"، كنت فين يا وعد تتر "مسلسل طايع"، حارة الحر تتر "مسلسل البداية"، ما تدمعيش يا أماى تتر "مسلسل الاختيار".

يأتى ذلك بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات الدينية والصوفية منها: «صلينا على النبى، ابتهال ادعوك، الكبر علا مين، ليلة مولد سيدنا النبى، رسول الله طلب لى الحنين، إن جار عليك الزمن، يا مركب الغربة، يا كعبه البيت العتيق».

يشار إلى أن وائل الفشنى تربى على صوت القارئ الشيخ طه الفشني أحد أعظم المنشدين مما ساهم في تكوين ثقافته الفنية، وألتحق بمعهد الموسيقى لكن احترافه العزف كان سببًا فى عدم إستكمال دراسته به، شارك للمرة الأولى كعازف إيقاع مع فرقة سويك، وقدم عزفًا ذا نمط مختلف إذ أدخل آلات الإيقاع الشرقى على الموسيقى الغربية، وأشتهر على نطاق كبير بعد أدائه لعدد من تترات المسلسلات التليفزيونية.

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