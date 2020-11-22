تعرف على الطرق السليمة للتخلص من الكمامات تزامنا مع بدء موجة كورونا الثانية

أعلنت عدة دول بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، ما دفعها لاتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس وحفاظًا على سلامة المواطنين وصحتهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة استخدام أدوات الوقاية مما زاد عدد النفايات الخطرة.وفي سياق ذلك، تستعرض "الدستور" أبرز الطرق للتخلص من الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة البيئة وهي كالآتي._ تقطيع الكمامة._ وضع الكمامات الطبية في كيس منفصل داخل كيس القمامة._ تطهير الكمامة بالكلور بعد تمزيقها._ إلقاء الكمامات ذات الاستخدام الواحد في سلة القمامة.