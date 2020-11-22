بريطانيا تعتمد لقاح «فايزر» خلال أيام لعلاج كورونا

كشفت تقارير بريطانية، اليوم، أن لقاح علاج فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية، قد يحصل على موافقة الجهات المختصة في بريطانيا في غضون أسبوع لاعتماده كعلاج لمواجهة الوباء.وأوضحت صحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم، أن السلطات البريطانية ستبدأ عملية تقييم رسمي للقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، مع إبلاغ مسؤولي الصحة بالاستعداد لتوزيع الجرعات بحلول الأول من ديسمبر المقبل على المواطنين.فيما قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن لقاح "فايزر" سيكلف المملكة المتحدة 588 مليون جنيه إسترليني، وأن كلفة الجرعة أغلى 7 مرات من جرعة لقاح جامعة أكسفورد الذي لم يعتمد بعد.