سوريا تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية، الأحد، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا إلى ٧٢٢٥ حالة مؤكدة.

وقالت الوزارة في بيان مساء اليوم إنها سجلت وفاة ٤ حالات جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى ٣٧٦ حالة حتى اليوم، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشارت إلى شفاء ٥٤ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٣٠٩٧ حالة فقط من إجمالي المصابين.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت أمس تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 4 آخرين.