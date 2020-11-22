مفقودون.. أسرة حسين بالزاوية الحمراء تبحث عنه

إيمانًا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.الطفل حسين هاني محمد محمد، 11 عاما، لم تكن المرة الأولى التى يترك فيها المنزل، لكن كان دائم الخروج منه والغياب لمدة لا تتجاوز يومين، ويتم العثور عليه من قبل أسرته لكن فى هذه المرة خرج ولم يعد منذ شهر ونصف.عنوان أسرته ٢١ شارع طلعت حرب أرض الجنينة الزاوية الحمراء، فمن يجده أو لديه معلومات عنه الرجاء التواصل على رقم 01006901697.تأتي هذه الشكوى ضمن مبادرة «معاك خطوة بخطوة» التي أطلقتها «الدستور» في إطار حرصها الدائم على التواصل مع القراء والاستماع إلى شكواهم ونقلها للجهات المعنية ومتابعة الشكوى بجميع خطواتها وصولا للحل، إيمانا من الجريدة بالرسالة الإعلامية التي تهدف إلى حل مشاكل المواطنين ومشاركتهم همومهم بالنشر والبحث عن الحل، عبر خدمة الواتس آب 01066778020 و01004333637.