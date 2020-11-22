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مصر

«الفحص بوحدات المرور».. خطة «البيئة» لمكافحة عوادم المركبات

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:07 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد خلال مشاركتها في المنتدى العالمي للنقل الكهربي، أن مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية عملت على نهج التحول للنقل الكهربي من خلال دراسة قصص النجاح والدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في تلك الخطوة.

وقالت الوزيرة: "ركزنا على دراسة تأثير تلك الخطوة على الجانبين البيئي والصحي من خلال الدراسات التي تم إعدادها لحساب تكلفة التدهور البيئي والصحي لتلوث الهواء، لتكون مرجعا لمتخذي القرار".

وفي سياق متصل، تستعرض "الدستور" خطة الإدارة العامة في وزارة البيئة لمكافحة عوادم المركبات.

_ برنامج فحص عادم المركبات بوحدات المرور.
_ حماية البيئة من انبعاثات الدراجات البخارية.
_ برنامج فحص عادم المركبات على الطرق.
_ متابعة برنامج فحص وضبط الأتوبيسات.
_ تقديم الدعم الفنى للفروع فى مجال فحص العادم، والعاملين بوحدات المرور على أجهزة فحص عادم المركبات وكذلك العاملين بهيئة النقل العام.
_ التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن قيام القطاع الخاص بإنشاء مراكز الفحص الفنى النموذجية، وقد تم الإنتهاء من وضع الإشتراطات والمواصفات الفنية للمحطات النموذجية للفحص البيئى لطرحها على القطاع الخاص.
_ برنامج توعية بأخطار عوادم المركبات.
إستكمال تنفيذ مشروع النقل المستدام وإعداد الخطط التفصيلية لجميع مراحل المشروع.

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