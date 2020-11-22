«إندبندنت»: تحذيرات دولية من ارتكاب آبي أحمد جرائم حرب في إثيوبيا

حذرت تقارير من الحرب التي يشنها آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على إقليم تيجراي، مؤكدة أن معاملة مدينة بأكملها كهدف عسكري لن تكون غير قانونية فحسب، بل يمكن اعتبارها شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، وسط تهديدات من الحكومة بالتعامل بدون "رحمة" مع الإقليم.وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير لها، اليوم الأحد، إن الجيش الإثيوبي حذر المدنيين في عاصمة إقليم تيجراي المحاصرة من أنه لن تكون هناك "رحمة" إذا لم "ينقذوا أنفسهم" والخروج من المدينة قبل هجوم نهائي للجيش للقضاء على قادة الإقليم المتمرد.واتهم الجيش الإثيوبي زعماء التيجراي بالاختباء بين السكان وحذر المدنيين من "الابتعاد" عنهم.من جانبها أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأحد أن هذه الحرب على الإقليم تنتهك القانون الدولي.وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، ليتيسيا بدر الأحد إن معاملة مدينة بأكملها كهدف عسكري لن تكون غير قانونية فحسب، بل يمكن اعتبارها أيضًا شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.فيما أكدت مستشارة الأمن القومي الأمريكية السابقة سوزان رايس أن ما يقوم به الجيش الإثيوبي "جرائم حرب".وأشارت "إندبندنت" إلى أن إثيوبيا تعيش أزمة إنسانية واسعة النطاق، حيث تقول الأمم المتحدة إن حوالي مليوني شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة لأن الغذاء والوقود والإمدادات الطبية وغيرها تعاني من نقص شديد.