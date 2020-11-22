«الهجرة» تناشد المشاركين في «اتكلم مصري» بزيارة القاهرة

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج رسالة إلي الأطفال المشاركين في مبادرة "اتكلم مصري" من أبناء المصريين بكندا، مؤكدة خلالها على أهمية الاحتفاظ بالهوية المصرية والتحدث باللغة العربية.جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة في فعاليات معسكر اتكلم مصري، عبر تطبيق زووم مع الأطفال وأولياء أمورهم، مناشدة الأطفال بزيارة مصر خلال فترة الإجازات لزيارة الأماكن السياحية والأثرية للتعرف على تاريخ مصر.وأكدت مكرم أن مصر بها العديد من المشروعات التنموية الكبرى والتي يجب عليهم مشاهدتها خلال زيارتهم الي وطنهم الأم.كانت وزيرة الهجرة أعلنت إطلاق مبادرة "اتكلم مصري" رسميًا ودخولها حيز التنفيذ أوائل أكتوبر الماضي، حيث تستهدف المبادرة ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية في شكله.