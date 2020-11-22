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مصر

«توفير مطهرات الأيدي».. 4 إجراءات احترازية اتخذتها «البيئة» لمواجهة كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:57 م
مطهرات الأيدي
مطهرات الأيدي
أريج الجيار
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) داخل مقر الوزارة وجهازيها التنفيذيين والفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار الوباء ضمن خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، تستعرض "الدستور" الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة البيئة.

_ استخدام الكمامات خلال ساعات العمل.
_ قياس درجة الحرارة للعاملين قبل الدخول إليها إلكترونيا للكشف المبكر عن الفيروس.
_ توفير مطهرات الأيدى بكل أماكن الوزارة وللمترددين على الأبنية.
_ استمرار العمل بالوزارة ولكن مع تخفيض عدد العاملين للحفاظ على التباعد مع استمرار العمل من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل عن بعد.

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