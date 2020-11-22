73 مدرسة جاهزة لجولة الإعادة لانتخابات النواب بإداراتي العياط والبدرشين

أنهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تجهيز 73 مدرسة على مستوى إداراتى العياط والبدرشين التعليمية كمقرات انتخابية استعدادا لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 والتى تقام على مدار يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020 من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساء.وأكد حجازى - وكيل الوزارة – مدير المديرية ضرورة تخصص أماكن مخصصة للاستراحات المواطنين الناخبين وتوفير فصول لحفظ الصناديق بالمدارس بأبواب حديدية مؤمنة جيدا.وأمر حجازى بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وأخرى فرعية بإدارتى العياط والبدرشين التعليمية والتى تعمل على مدار اليوم للعمل على حل أى مشكلة تعوق العملية الانتخابية وأن يكون متواجد بالمدرسة التى بها مقر انتخابى السيد مدير المدرسة ومعاون خدمات لحل أى معوقات بالمدرسة.وشدد حجازى على ضرورة التعقيم اليومى قبل وبعد العملية الانتخابية ونظافة دورات المياه.