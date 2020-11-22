صلاح فضل: مجمع اللغة العربية كان مهددًا بالسقوط والانهيار

قال الناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل، إنه قبل قرار تعيينه رئيسًا لمجمع اللغة العربية لتصحيح الأوضاع القانونية التي عانى منها المجمع الفترة الأخيرة بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق له.













وأضاف فضل خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "النهار"، أنه سيعمل على محاولة إعادة مجمع اللغة العربية إلى تألقه ودوره، وأن يكون المجمع في المكانة التي يستحقها.













ولفت إلى أن مجمع اللغة العربية كان يترأسه كبار المفكرين في فترات الازدهار مثل أحمد لطفي السيد وطه حسين وشوقي ضيف وغيرهم.







