«الأوقاف» تجرى أول امتحان إلكتروني بالتعاون مع «التنظيم والإدارة»

بدأت وزارة الأوقاف في إجراء أول امتحان مميكن 100 % بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يجرى على مدار أربعة أيام، وحضر الامتحان في اليوم الأول الأحد 22 11 2020م مائتان واثنان وأربعون من المتقدمين لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب علماء الأوقاف، منهم مائة وسبعون إماما واثنان وسبعون قانونيا ومهندسا ومحاسبا وإداريًا، وسيحضر الامتحان غدًا خمسمائة إمام.وأجريت الامتحانات على أجهزة الحاسب الآلي بمركز تقييم القدرات والمسابقات.ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق الموضوعية والشفافية من جهة ورفع كفاءة العاملين بالأوقاف لمواكبة التطور الإلكتروني والإداري والعلمي والاستفادة من التقنيات الحديثة من جهة أخرى.