انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مطعم بميدان التحرير

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مطعم بميدان التحرير، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل وعلى الفور أمر اللواء إنتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

