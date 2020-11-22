بلومبرج: اقتصاد قطر يواصل الانهيار وتراجع الصادرات لـ36%

قال تقرير أمريكي إن قطر، أكبر ناقل للغاز الطبيعي المسال في العالم، سجلت انخفاضًا جديدا بنسبة 36%، في صادرات الربع الثالث من العام الجاري حيث أثرت جائحة فيروس كورونا على بيع منتجات الطاقة.وأشارت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الأحد، إلى معاناة الاقتصاد القطري، فقد تراجعت الصادرات إلى 41.1 مليار ريال (11.1 مليار دولار) بدلا من 63.7 مليار ريال قبل عام، وذلك بحسب بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء.وأوضحت بلومبرج أن تراجع الإيرادات القطرية يرجع إلى انخفاض الصادرات من الوقود وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة.كما انخفضت واردات قطر بنسبة 16% مسجلة 21.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2020، فيما لا زال الاقتصاد القطري يعاني بسبب كورونا وسياسات الحكومة.