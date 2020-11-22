براتب 1500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالقليوبية، براتب 1500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 3 عامل حياكة سنجر، و4 عاملة حياكة أوفر، و3 عامل تعبئة، و4 عامل أورليه، و3 عامل مكواة، وعامل مقصدار، و4 مساعد.على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 42226946 والتواصل مع المدير المسئول يوسف محبوب، أو التوجه لمقر الشركة في 7 شارع المدرسة الثانوية، عزبة الجوهري، شبرا الخيمة، القليوبية.