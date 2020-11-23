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تحقيقات

خبراء: كورونا تسبب الاضطرابات النفسية والاكتئاب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:37 ص
كورونا تسبب الاضطرابات
كورونا تسبب الاضطرابات النفسية
سمر محمدين
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فرضت جائحة كورونا المستجد لاسيما الموجة الأولى إجراءات احترازية شديدة، أبرزها قرارات الغلق والحظر الكلي التي اتخذتها العديد من البلدان حول العالم، الأمر الذي تسبب في معاناة بعض الأشخاص من الاضطرابات النفسية التي فرضت عليهم، وذلك نتيجة القلق والخوف من المرض.

واتساقًا مع ذلك، وجهت الحكومة متمثلة في وزارة الصحة والسكان بتأسيسي عزل نفسي للحالات المصابة بفيروس كرونا، وهو أول عزل من نوعه مخصص للمرضى النفسيين.

وحينها خصصت وزارة الصحة ٣٤ سريرًا وأجهزة تنفس صناعي وأسرة رعاية في مستشفى القاهرة الفاطمية ومستشفى آخر، مجهزين بأحدث التجهيزات الطبية، مع وجود فريق متخصص من الأطباء النفسيين برفقة الفريق العلاجى المختص بفيروس كورونا.

وتستعرض «الدستور» في التقرير التالي الآثار النفسية التي تسببها جائحة كورونا، وكيف يمكن التخلص منها وتجنبها؟.

كشفت منظمة الصحة العالمية في الموجة لأولى من الجائحة، أن أثر الوباء على الصحة النفسية للناس يثير القلق بالفعل، كما أن العزلة الاجتماعية والخوف من العدوى وفقدان أفراد الأسرة يضاعفها الكرب الناجم عن فقدان الدخل والعمل في كثير من الأحيان.

الكدتور محمد علي، استشاري الطب النفسي، أوضح أن أزمة تفشي جائحة كورونا جعلت العديد من الأشخاص تعاني من اضطرابات نفسية بمختلف الأعراض حسب كل شخصية وحالة، مرجعًا ذلك إلى أن هناك أشخاصًا أصيبوا بفيروس كورونا ودخلوا العزل الصحي وانهوا فترة العلاج دون ظهور أي مشاكل نفسية.

وتابع استشاري الطب النفسي، أنه هناك حالات أصيبت بالفيروس وعانت من بعض الاضرابات النفسية، والتي احتاجت إلى استشارة أطباء نفسيين، فضلًا عن احتياجها لفترة تأهيل نفسي بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الطبيب النفسي، أنه خلال فترة كورونا وإلى أن يتم إيجاد لقاح لهذا المرض، يجب العرض على طبيب نفسي حال ظهور أي أعراض اضطرابات نفسية والتي تتمثل في الشعور بالقلق والخوض الشديد أو التوتر والاكتئاب.

ومن جانبه، أوضحت رانيا عطا الله، أخصائية نفسية، أن ظروف تفشي جائحة كورونا المستجد في مختلف الدول، وما فرضته تداعيات الجائحة من إجراءات تطبيق الحظر والغلق، قد أثرت على الصحة النفسية للأشخاص بشكل عام لاسيما الأشخاص الذين أُصيبوا بالفعل بفيروس كورونا.

وذكرت أخصائية النفسية أن الأفكار السلبية قد حاوطت الجميع وبدأوا يفكرون في العمل والدخل وفقدان الأهل والأحبة، مشيرة إلى أن كل تلك الأفكار قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية شديدة ما إن تملكت من الشخص.

وأضافت أخصائية النفسية أن أعراض الاضطرابات النفسية يمكن ملاحظتها من خلال سلوك الأشخاص، والتي من أبرزها ميول الشخص المصاب أو المعافى إلى النوم كثيرًا والابتعاد عن أي مجالسات وأحاديث اجتماعية، بالإضافة إلى الافراط في الطعام أو الامتناع عنه.

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