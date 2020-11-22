النائب العام: لا يوجد فى مصر اختفاء قسري أو اعتقال

أكد المستشار حماده الصاوى، النائب العام، أنه لا يوجد فى مصر اختفاء قسرى أو اعتقال، وأن مثل هذه الوقائع إن ثبتت فهى تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى، مؤكدًا أن القضاء المصرى وشُعَبه التى منها النيابة العامة يلتزم بتطبيق القانون بما يكفله من ضمانات للمتهمين.جاء ذلك خلال لقاء المستشار حماده الصاوى، اليوم الأحد، بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.وأشار الصاوى، إلى اتجاه مؤسسات الدولة فى الوقت الراهن لإعداد الكوادر التى تتولى المناصب والمهام القيادية فى المستقبل، مما يسهم مباشرة فى تحقيق ما تهدف إليه تلك المؤسسات ونجاح مهام قادتها، كما أكد على ضرورة إلمام كل صاحب منصب بمفهوم الوظيفة التى يتولاها ومتطلباتها، والوقوف على جميع القوانين واللوائح التى تحكمها وتنظم عملها واختصاصاتها باعتبارها العمود الفقرى لها، وكذلك الإلمام بجميع ما قد يعوق الوظيفة من عقبات، ليتمكنوا من وضع الخطة المناسبة لتذليلها وإنجاح أعمالهم، مؤكدًا أن مفهوم التدريب يختلف عن مفهوم التعليم، منوهًا إلى أن التدريب هو وضع حلول للعقبات والمعوقات التى تفرزها الممارسة العملية فى الحياة الوظيفية.وكما أشار إلى أن أفضل وسيلة لتعلم الإدارة هى تطبيق ما سُطر بكتب علوم الإدارة فى الواقع الوظيفى العملى، فضلًا عن الاطلاع على الدراسات التى أعدت فى كيفية إدارة الوقت والأزمات وإصدار القرارات المتعلقة بكل جهة، معتبرًا أن تلك العناصر من أهم سبل تكوين الشخصية القيادية مستقبلًا، فضلًا عن ضرورة تمتع الشخصية القيادية بإقناع المرؤوسين بها، وذلك من خلال القوة العلمية والفنية.وأكد أنه كمسئول عن هيئة النيابة العامة، وبمقتضى ما تباشره من تحقيقات فى قضايا متهم فيها مسؤولون وموظفون، يرى أنهم خذلوا الدولة المصرية التى وثقت فيهم وولتهم شؤون الناس، ناصحًا المتدربين بضرورة الوقوف على السند الصحيح لكل إجراء يتخذوه خلال مباشرتهم وظائفهم، والحذر من اتخاذ القرارات دون علم بدعوى "الروتين" أو "النمطية"، مؤكدًا أن مصر تستحق أن يصبح الجميع على أفضل ما يمكن أن يكونوا عليه.