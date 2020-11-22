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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تطالب دول اتفاقية السماوات المفتوحة تقديم ضمانات أمنية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:43 م
بوتين
بوتين
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قال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس دوما الدولة الروسي، اليوم الأحد، إن دول حلف شمال الأطلنطي (ناتو) الموقعة على اتفاقية السماوات المفتوحة يجب أن تقدم الضمانات الأمنية بأن البيانات التي جمعتها خلال طلعات المراقبة لن يتم مشاركتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن سلوتسكي وصفه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بأنه "لعبة غير متوازنة".. مشيرًا إلى أن واشنطن تخرق غدرًا الاتفاقيات مُتحججة باتهامات كاذبة بأن روسيا تنتهك اتفاقية السماوات المفتوحة بينما تعلن دول أخرى من حلف شمال الأطلنطي موقعة على الاتفاقية التزامها بها وأنها ترغب في مواصلة طلعات الاستطلاع فوق بلادنا.

وشكك المشرع الروسي في تعهدات هذه الدول ووعودها بالالتزام الكامل بكل بنود اتفاقية السماوات المفتوحة.. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترغب من هذه الدول الحليفة لها توقيع وثائق بشأن تبادل هذه المعلومات والبيانات، ومنع الطلعات الروسية فوق المنشآت العسكرية الأمريكية في أوروبا.

وأضاف: "بطبيعة الحال هذا الأمر مرفوض في روسيا، لذا سنضطر إلى التصرف بناء على مصالحنا الأمنية.. وعلى الأطراف الأخرى الموقعة على اتفاقية السماوات المفتوحة وهم أعضاء في حلف شمال الأطلنطي أن يقدموا ضمانات واضحة ملزمة قانونا بأنهم لن يشاركوا البيانات التي سيحصلون عليها من الطلعات فوق روسيا مع واشنطن".

ومضى يقول "أعتقد أن خطواتنا الإضافية بشأن اتفاقية السماوات المفتوحة يجب أن تكون مبنية على هذا الأساس، يجب أن يكون مفهوما أن روسيا تحتاج اتفاقية السماوات المفتوحة بنفس درجة احتياج الدول الأخرى لها".

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم 21 مايو أن واشنطن ستنسحب من اتفاقية السماوات المفتوحة والتي توفر طلعات استكشافية فوق أراضي الدول الموقعة عليها لمراقبة الأنشطة العسكرية، وأرجع ترامب قراره هذا إلى ما قال إنه انتهاك روسي للاتفاقية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان مكتوب إن قرار الانسحاب من الاتفاقية سيدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر بعد يوم 22 مايو، وتنفي موسكو الاتهامات قائلة إنها ملتزمة بالاتفاقية.

ووقعت اتفاقية السماوات المفتوحة في مارس 1992 في هلسنكي 23 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكانت الأهداف الرئيسية من اتفاقية السماوات المفتوحة تطوير الشفافية والمساعدة في مراقبة مدى الامتثال لاتفاقيات مراقبة الأسلحة الحالية والمستقبلية وتوسيع امكانيات منع الأزمات وإدارة حلول الأزمات، وتوفر الاتفاقية برنامجا لتنفيذ طلعات لطائرات استطلاع غير مسلحة فوق أراضي الدول المشاركة، والآن هناك أكثر من 30 دولة موقعة على الاتفاقية. وصدقت روسيا على الاتفاقية في الـ 26 من مايو 2001.

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