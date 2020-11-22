الغردقة.. جولة بـ«مالديف مصر» (صور)





تمتاز الغردقة بتنوع معالمها السياحية وتشتمل على الآثار والمنتجعات والحدائق والأسواق ومختلف الأنشطة السياحية لذلك تعتبر وجهة مثالية للعطلات العائلية والشبابية حتى عطلات شهر العسل.



وفي هذا التقرير نرصد أهم معالم المدينة الساحرة.



«سهل حشيش»

واحد من أكثر مناطق السياحة في مصر جمالًا، ويظهر جماله في صفاء مياهه الذي يُمكنك الاستمتاع به من خلال التجوال على الممشى المُطل على البحر أو على ظهر يخت مع ممارسة رياضة الغوص ومشاهدة الآثار الفرعونية الغارقة. تعد الغردقة من المدن الساحلية الجاذبة للسياح، ولقبت بـ«السحر والجمال» فهي تجمع بين الجو الممتع والبحر ذو المياه الزرقاء.تمتاز الغردقة بتنوع معالمها السياحية وتشتمل على الآثار والمنتجعات والحدائق والأسواق ومختلف الأنشطة السياحية لذلك تعتبر وجهة مثالية للعطلات العائلية والشبابية حتى عطلات شهر العسل.وفي هذا التقرير نرصد أهم معالم المدينة الساحرة.واحد من أكثر مناطق السياحة في مصر جمالًا، ويظهر جماله في صفاء مياهه الذي يُمكنك الاستمتاع به من خلال التجوال على الممشى المُطل على البحر أو على ظهر يخت مع ممارسة رياضة الغوص ومشاهدة الآثار الفرعونية الغارقة.

«جزيرة جفتون»

من أفضل مناطق السياحة في مصر من حيث الهدوء والاستجمام الذي توفره لك الرحلات البحرية على ظهر القارب أو اليخت حيث مُمارسة رياضة الغوص في أكثر من 13 موقع تشتهر بهم الجزيرة، مع الاستمتاع بجمال المخلوقات البحرية.

جزيرة جفتون»

«اكواريوم الغردقة»

اكواريوم الغردقة، عبارة عن متحف من الاحياء المائية بالغردقة الوحيد الذي تم تكريسه في المنطقة لرؤية أكبر، وذلك لكونه يتضمن حديقة حيوانات صغيرة.

ويتضمن الاكواريوم الغردقة 24 معرضًا، من بينها نفق سمك القرش، والغابات المطيرة، ووادي الحيتان، الذي يستند على حفريات الصحراء الغربية.