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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لايف ستايل

الغردقة.. جولة بـ«مالديف مصر» (صور)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:13 م
جزيرة جفتون
جزيرة جفتون
إسلام جمال
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تعد الغردقة من المدن الساحلية الجاذبة للسياح، ولقبت بـ«السحر والجمال» فهي تجمع بين الجو الممتع والبحر ذو المياه الزرقاء.

تمتاز الغردقة بتنوع معالمها السياحية وتشتمل على الآثار والمنتجعات والحدائق والأسواق ومختلف الأنشطة السياحية لذلك تعتبر وجهة مثالية للعطلات العائلية والشبابية حتى عطلات شهر العسل.

وفي هذا التقرير نرصد أهم معالم المدينة الساحرة.

«سهل حشيش»
واحد من أكثر مناطق السياحة في مصر جمالًا، ويظهر جماله في صفاء مياهه الذي يُمكنك الاستمتاع به من خلال التجوال على الممشى المُطل على البحر أو على ظهر يخت مع ممارسة رياضة الغوص ومشاهدة الآثار الفرعونية الغارقة.
الغردقة.. جولة بـ«مالديف
«جزيرة جفتون»
من أفضل مناطق السياحة في مصر من حيث الهدوء والاستجمام الذي توفره لك الرحلات البحرية على ظهر القارب أو اليخت حيث مُمارسة رياضة الغوص في أكثر من 13 موقع تشتهر بهم الجزيرة، مع الاستمتاع بجمال المخلوقات البحرية.
جزيرة جفتون»
جزيرة جفتون»
«اكواريوم الغردقة»
اكواريوم الغردقة، عبارة عن متحف من الاحياء المائية بالغردقة الوحيد الذي تم تكريسه في المنطقة لرؤية أكبر، وذلك لكونه يتضمن حديقة حيوانات صغيرة.
ويتضمن الاكواريوم الغردقة 24 معرضًا، من بينها نفق سمك القرش، والغابات المطيرة، ووادي الحيتان، الذي يستند على حفريات الصحراء الغربية.
الغردقة.. جولة بـ«مالديف
«متحف الرمال»
تعتبر متحف الرمال بالغردقة Sand City Hurghada من اشهر معالم الغردقة السياحية، ورغم أن فكرة المتحف ليست جديدة، إلا أن متحف الغردقة هو الأول من نوعه في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.يضم المتحف 42 تمثالًا صنعها 42 نحاتًّا عالميًا، ويعتبر متحف الرمال من افضل الاماكن السياحية في الغردقة.

«منطقة السقالة»
تعتبر السقالة من اهم الاماكن السياحية في الغردقة المصرية وهي قلب المدينة النابض، تذخر هذه المنطقة بالمنتجعات السياحية والمطاعم والاسواق وتشتهر بشواطئها الجميلة كما انها تحتوي مراكز خاصة للغوص.
الغردقة.. جولة بـ«مالديف

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