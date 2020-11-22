مراسم تنصيب بايدن في قبضة كورونا

تواجه مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، العديد من العقبات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن العالم يشهد موجة ثانية شرسة من "كوفيد-19".ومن المرجح أن يتم تقليص الاحتفالات، مع اتخاذ تدابير للصحة العامة بما في ذلك ارتداء القناع الإلزامي وفحص درجة الحرارة والتباعد الاجتماعي.وفي ضوء ذلك، كشف أحد مساعدي بايدن اليوم الأحد، عن طبيعة المراسم في ظل تفشي كورونا، وقال إن مراسم التنصيب سيتم اختصارها على قدر الإمكان لتقليل المخاطر الصحية في ظل الجائحة، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.وأوضح رون كلين المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض أن المراسم سيطرأ عليها العديد من التغييرات، وقال: "أعتقد أن الضرورات ستفرض علينا التغييرات بالتأكيد.. من الواضح أن هذا لن يكون نفس حفل التنصيب الذي شهدناه في الماضي".وأضاف كلين: "بايدن ونائبته كامالا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير".