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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الإثنين 23-11-2020

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:06 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» تقرير عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، وأسعار الصرف أمام الجنية المصري في البنوك المصرية، اليوم الإثنين 23-11-2020، حيث يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، والتي أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي.

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

تقدم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية، اليوم الإثنين الموافق 23-11-2020، في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.59 جنيه مصري وعند البيع 15.69 جنيه مصري.

وقال البنك الأهلي المصري، إن سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم عند الشراء 18.4757 جنيه مصري، وسجل عند البيع 18.6554 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.6521 جنيه مصري، وعند البيع 20.8614 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0705 جنيه مصري أما عند البيع 4.1837 جنيه مصري.

وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6079 جنيه مصري، وعند البيع 51.3668 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسري 17.0887 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.2569 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الإثنين 23-11-2020

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر الحكومي، اليوم الإثنين الموافق 23-11-2020، عند الشراء 15.59 جنيه مصري و15.69 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.4757 جنيه مصري للشراء و18.6554 جنيه مصري للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر إلى 20.6521 جنيه مصري عند الشراء، و20.8614 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.0887 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.2569 جنيه مصري.

وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0705 جنيه مصري، وعند البيع 4.1837 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6079 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.3668 جنيه مصري.

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