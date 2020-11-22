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اقتصاد

السقطي: الشباب يواجهون صعوبة في تدشين المشروعات

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:02 م
علاء السقطي
علاء السقطي
أسماء إبراهيم
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قال علاء السقطي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الشباب يواجه صعوبة في تدشين مشروعات صناعية، بالرغم من توافر المعلومات على شبكات الإنترنت إلا أنه يحتاج إلى توجيه معلومات أكثر عن كيفية اختيار السلعة وكيفية شراء خطوط الإنتاج، وكيفية تصنيعها طبقًا للمواصفات المطبقة في مصر.

وأضاف السقطي، أن المجمعات الصناعية التي توافرها الدولة للشباب تحتاج الى إدارة محترفة لمساندة المشروعات في الإنتاج والحسابات والتسويق، مشيرًا إلى أهمية تقديم حوافز وتسهيلات أكثر لتعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المجمعات.

وأشار إلى أن غياب الثقافة الصناعية لدى الشباب أصبحت تمثل أكبر عائق أمام نمو قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا بضرورة بدء حملة إعلامية لنشر الثقافة الإنتاجية وحسن إدارة الأموال بين الشباب وتنمية روح المشاركة بينهم لتشجيعهم على إنشاء مصانع وخطوط إنتاج صغيرة.

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