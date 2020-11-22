«الجبير»: استضافة السعودية قمة العشرين يؤكد دورها الفاعل دوليًا

اعتبر عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، اليوم الأحد، أن استضافة المملكة لقمة مجموعة دول العشرين "G20" يؤكد دور المملكة الفاعل دوليًا وحرصها على المبادئ الراسخة.وتقدم الجبير في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر بالتهئنة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان على ما تحقق من نجاح لقمة مجموعة العشرين.وأضاف: "هذا النجاح للرئاسة السعودية في هذا الظرف الاستثنائي يؤكد دور بلادنا الفاعل دوليًا وحرصها على المبادئ الراسخة التي يأتي في مقدمتها الإنسان وسلامته والاستقرار العالمي".ومن جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، في وقت سابق اليوم خلال قمة العشرين أنه تم توفير أكثر من 300 مليار دولار من خلال بنوك التنمية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعمل مع مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الناشئة والمنخفضة الدخل.وقال ولي العهد في البيان الختامي لقمة مجموعة دول العشرين التي عقدت برئاسة المملكة افتراضيا، إنه من خلال مبادرة تعليق خدمة الديون، وفرت دول العشرين ما يزيد علي 14 مليار دولار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر، والتي يزيد عدد سكانها علي مليار شخص، كما تم تمديد هذه المبادرة وستستمر المجموعة بتقييم الأوضاع لمعرفة ما إذا كان هناك ما يستلزم التمديد مرة أخرى.