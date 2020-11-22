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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مزارعو مطروح يتسلمون الشعير من «بحوث الصحراء»

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:47 م
مزارعو مطروح
مزارعو مطروح
عبدالناصرمحمد
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واصل مزارعو مطروح استلام تقاوي الشعير من مركز التنمية المستدامة بالمجان، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة أوجه الدعم التنموي لأبناء الصحراء.

ووجه الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بضرورة دعم صغار المزارعين بتقاوي الشعير بالمجان، للتوسع في زيادة الرقعة الزراعية للزراعات المحاصيل المطرية، حيث تعتمد المحافظة على الأمطار في الزراعة سواء الموسمية كالقمح والشعير أو الدائمة كالزيتون والتين والتمور، وتحظى بأهمية كبيرة لأبناء المحافظة كمصدر دخل للأهالي، حيث يقوم المزارعون بحرث الأرض وتجهيزها، ثم وضع التقاوي وينتطرون حتى تسقط الأمطار لري زراعته.

وقال مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إنه يوزع 4000 شيكارة شعير لصنف جيزة 132 وتم توريده من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة.

وأضاف محمود الأمير أن المركز لأول مرة يضم مناطق غرب الضبعة خلال توزيع تقاوي الشعير، حيث تم توزيع 800 شكارة على 400 مزارع من مزارعي غرب الضبعة و700 شكارة لعدد 350 مزارع بمركز رأس الحكمة و400 شكارة لـ200 مزارع بمركز مرسي مطروح و800 شكارة بمركز النجيلة لزراعة 800 فدان، بالإضافة لتوزيع 1300 شيكارة لمزارعي سيدي براني والسلوم، ويتم توزيعها عن طريق مراكز الدعم الفني والارشادي المنتشرة من غرب الضبعة حتى السلوم.

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