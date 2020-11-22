إحالة المتهمين بالشروع في قتل حارس بالتجمع للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بإحالة المتهمين بالشروع في قتل حارس بالتجمع لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هما "عبدالرحمن. ع، طارق. م"، عاطلين، وأقرا بارتكابهما جريمة الشروع في قتل حارس عقار بمنطقة التجمع، أثناء محاولتهما سرقة أحد الشقق السكنية.كما أقر المتهمان أنهما أثناء محاولتهما سرقة إحدى الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع تفاجأ بحضور المجنى عليه محاولا التصدى لهما فقاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع يفيد بقيام عاطلين بالتعدي على حارس عقار أثناء محاولتهما لسرقة إحدى الشقق السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.