«الوطنية للانتخابات»: يحق للصحفيين والإعلاميين المصرح لهم بالتغطية حضور الفرز

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، في المادة 20 من القرار رقم (41) لسنة 2020 الخاص بشأن التغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات، أنه يحق للصحفيين والإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية حضور عملية فرز الأصوات، وإعلان الحصر العددي للنتائج بما لا يخل بسير العمل بتلك اللجان، ويحظر إعلان نتائج للانتخابات أو الاستفتاءات أو مؤشراتها قبل إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات.وأشارت الهيئة إلى أن التغطية الإعلامية تقتصر فقط على المصرح لهم، ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع واللجان العامة حمل التصريح الممنوح منها بطريقة ظاهرة وتقديمه عند الطلب، ويكون دخول اللجان بناءً على إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر علي سير إجراء الاقتراع أو الفرز.وفي جميع الأحوال لايجوز التدخل في عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال، أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات، أو عرقلة سير عملية الاقتراع، أو التأثير على الناخبين، أو الترويج لاختيار بعينه، أو إبداء أراء شخصية حول عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو استطلاع رأي الناخبين.وحظرت الهيئة من إجراء مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو وكلاء المرشحين أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة، ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة عند الضرورة تحديد مدة تواجد طاقم التغطية وعددهم داخل اللجان تفاديا لازدحامها أو عرقلة عملها.ويراعى في جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة في هذا الشأن، وحال ارتكاب طاقم التغطية أو أي من أفراده أي مخالفة يحرر رئيس اللجنة الفرعية مذكرة بها تسلم رفق أوراق العملية الانتخابية للجنة العامة لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.وتنطلق غدا جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالداخل في 13 محافظة وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء.