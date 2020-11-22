«تراث الاستعلاء» بالقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد

تأهل كتاب «تراث الاستعلاء بين الفلكلور والمجال الديني» للدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد في فرع «التنمية وبناء الدولة» ضمن دورتها الخامسة عشرة لعام 2020-2021.وكان الكتاب قد صدر العام الماضي عن دار بتانة للنشر وفيه يشير "المصري" إلى أن ملامح تراث الاستعلاء تبدأ داخل التراث الشعبي بصور التمييز الثقافي بين البشر؛ بحسب خصائصهم وانتماءاتهم والتعالي على الآخرين بمقتضى اختلافهم ومع ظهور التمايزات الاقتصادية الحادة تنشأ صورا من الاستعلاء تميز بين الناس على أساس المكانة والحظوة الاقتصادية.ويصل التمييز الثقافي إلى أقصاه في حالة الاستعلاء الديني، في حين تتولي حركات دينية تأصيله من قلب التراث الديني وتفعيله في الواقع بالقوة والوصاية الدينية أملا في استعادة لمجتمع متخيل ليس له حدود.