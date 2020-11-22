ضبط 66 مخالفة متنوعة بالمخابز البلدية والأسواق في المنيا

ضبط 66 مخالفة متنوعة بالمخابز البلدية والأسواق في المنيا
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:44 م
المنيا ـ على حسينطباعة
واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير ٦٦ مخالفة تموينية منها ٢٦ مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود شهادة صحية -قضايا متنوعة أخرى)، و٤٠ مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم وجود شهادة صحية - عدم وجود صلاحية - مجهولة المصدر -تجار تموينيين -ذبج خارج المجازر الحكومية -عدم الإعلان عن الأسعار)، بالإضافة ٕإلى ضبط ٣٠٠٠ كيلو جرام سكر وأرز مجهول المصدر.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير ٦٦ مخالفة تموينية منها ٢٦ مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود شهادة صحية -قضايا متنوعة أخرى)، و٤٠ مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم وجود شهادة صحية - عدم وجود صلاحية - مجهولة المصدر -تجار تموينيين -ذبج خارج المجازر الحكومية -عدم الإعلان عن الأسعار)، بالإضافة ٕإلى ضبط ٣٠٠٠ كيلو جرام سكر وأرز مجهول المصدر.