ضبط 66 مخالفة متنوعة بالمخابز البلدية والأسواق في المنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير ٦٦ مخالفة تموينية منها ٢٦ مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود شهادة صحية -قضايا متنوعة أخرى)، و٤٠ مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم وجود شهادة صحية - عدم وجود صلاحية - مجهولة المصدر -تجار تموينيين -ذبج خارج المجازر الحكومية -عدم الإعلان عن الأسعار)، بالإضافة ٕإلى ضبط ٣٠٠٠ كيلو جرام سكر وأرز مجهول المصدر.